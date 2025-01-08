Yusuf Şimşek, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.



Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı fotoğrafına oy veren Şimşek, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Samır Jordamovıc'in "Umut var" adlı fotoğraflarını seçti.



Şimşek, "Özgür Suriye" özel kategorisinde de Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oyladı.



