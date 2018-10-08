Yunus Mallı: "Lider bitirmek için fırsatımız var"

A Milli Futbol Takımının orta saha oyuncularından Yunus Mallı, çok önemli iki maç oynayacaklarını söyleyerek, "Bu iki maç için kendimizi iyi hazırlamak istiyoruz. Bizim için Rusya maçı öncesinde Bosna Hersek ciddi bir sınav olacak. Son İsveç maçında galibiyet almamız moralimiz açısından çok önemliydi. İnşallah devamını da getiririz." diye konuştu.



Yunus, UEFA Uluslar Ligi'nin kendileri için Avrupa Şampiyonası'na katılmak için kısa yol anlamı taşıdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Öncelikle yeni turnuva sistemi güzel bir şey. Sonuçta Avrupa Şampiyonası'na gitmek için alternatif ve kısa bir yol. Hepimiz bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Grubu lider bitirmek için fırsatımız hala var. Bunun için pazar günü Rusya'da galibiyete ihtiyacımız var. Özel maçların sayısını azaltmak ve resmi maçların sayısını artırmak için güzel bir yol. İyi hazırlanıp başarılı olmaya çalışacağız."



