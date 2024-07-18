Yüksel Yıldırım: ''Sonuç benim için sürpriz''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF seçimleri sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Yüksel Yıldırım seçim sonucunun kendisi için sürpriz olduğunu söyleyerek, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyorum. Benim için sürpriz oldu ama hak ederek kazandı. Yeni bir dönem başlıyor. İbrahim başkan gelirken adalet için geldiğini söyledi. İnşallah dediklerini yapar. Samsunspor kulübü olarak kendisini destekleyeceğimizin teminatını verdim. Kendisini tebrik ettim. Ertuğrul Doğan başkanımla da konuştum ve tebrik ettim." dedi.



Yüksel Yıldırım, seçimden önce yaptığı açıklama ile ilgili de konuşarak, "Gündüz bir açıklama yapmıştım. İbrahim başkanı Samsun-Trabzon çekişmesi nedeniyle destekleyemeyeceğimi söyledim ama bu kötü anlamda değil. Kendi kulübüm kültürü içindi. Seçim sonrası İbrahim başkanı ilk tebrik edenlerden biriyim. Benim öyle bir düşmanlığım olamaz. Sonuçta herkese hayırlı olsun. Türk futbolunda inşallah yeni bir sayfa açıldı. Bizi daha ileriye götürecek. Bizlerde onun destekçisi olacağız. Delegeler istedi ve hakkıyla seçildi. Kazanan Türk futbolu olsun." yorumunu yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU