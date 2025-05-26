Youssef En-Nesyri'den ligde rekor!

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 27. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti.
Faslı futbolcu, bu golüyle birlikte bu sezon Süper Lig'de 19. kez fileleri havalandırdı.
Bu sezon Süper Lig'deki 19'uncu golünü atan Fenerbahçe santrforu Youssef En-Nesyri, lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.
Faslı futbolcu, bu golüyle birlikte bu sezon Süper Lig'de 19. kez fileleri havalandırdı.
Bu sezon Süper Lig'deki 19'uncu golünü atan Fenerbahçe santrforu Youssef En-Nesyri, lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.
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