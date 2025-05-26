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0-1DA
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Youssef En-Nesyri'den ligde rekor!

Bu sezon Süper Lig'deki 19'uncu golünü atan Fenerbahçe santrforu Youssef En-Nesyri, lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.

calendar 26 Mayıs 2025 20:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Youssef En-Nesyri'den ligde rekor!
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Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 27. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti.

Faslı futbolcu, bu golüyle birlikte bu sezon Süper Lig'de 19. kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'deki 19'uncu golünü atan Fenerbahçe santrforu Youssef En-Nesyri, lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.




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