Yeni Malatyaspor, golcü transferini bitiriyor!

Süper Lig'de 2'de 2 yaparak yoluna devam eden Yeni Malatyaspor'da yönetim hücum hattına takviye yapmak için sürdürdüğü görüşmelerde mutlu sona yaklaştı. 26 yaşındaki Kongolu santrafor Walter Bwalya, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı.



Gaziantep maçında sakatlanan Benjamin Tetteh'in 4 hafta sahalardan uzak kalacağının belirtilmesi üzerine Mısır Ligi ekibi El Ahly'de forma giyinen Walter Bwalya'nın transferi konusunda görüşmelerini hızlandıran Yeni Malatyaspor yönetimi Kongolu oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. El Ahly Kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Walter Bwalya'nın kiralık olarak takıma katılması için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı yönetim transferi bitirdi. Resmi imzanın atılması için Türkiye'ye geleceği öğrenilen oyuncu pasaport ve vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa zaman içinde imzayı atacak. Walter'ın imzalar atıldıktan sonra ülkesinin milli takım kampına katılacağı milli maçların tamamlanmasıyla Türkiye'ye gelerek Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.



Güncel piyasa değeri 350 bin Euro olan Kongolu santrafor Walter Bwalya sırasıyla FC Lubumbashi, Forest Rangers, Nkana FC, El Gouna ve El Ahly takımlarının formalarını giydi. Mısır ligi ekibi El Ahly ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Walter Bwalya, bugüne kadar toplam 77 resmi müsabakada şans bulurken 24 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



Öte yandan bir orta saha ve bir kanat oyuncusuyla daha görüşme halinde olan Yeni Malatyaspor yönetiminin birkaç pürüz dışında bu oyuncularla da büyük oranda anlaştığı imzaların hafta içerisinde İstanbul'da atılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüp açıklanacak bu isimlerle birlikte 8 Eylül'de bitecek olan transfer sezonunu erken kapatarak artık tamamen lige konsantre olacak.



Kaynak: Bu Sabah Malatya



