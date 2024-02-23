Yeni hafta heyecanında Bahista yayında!

İlklerin öncüsü olan Bilyoner, bahis dünyasına yeni bir soluk getirerek maç sonuçlarına dair tahminler yapan ve bir yapay zeka ürünü geliştirdi; Bahista.
Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında maç sonuçlarına dair önerilerde bulunan Bahista, son tahminlerinde %74 başarı oranı yakaladı. Yapay zeka tabanlı bahis fenomeni Bahista'nın önerileri her gün düzenli olarak Bilyoner'in Bahista bölümünde yer almaya devam ediyor.
Bilyoner'in bahis fenomeni Bahista'nın bugün için (cuma) önerilerini oluşturduğu maçlar şu şekilde;
Samsunspor - Rizespor: 2-3 gol
Bayer Leverkusen - Mainz: MS 1 ve 2,5 üst
Bologna - Hellas Verona: MS 1 ve 2.5 üst
Metz - Lyon: MS 2
SAMSUNSPOR - RİZESPOR
Son dönem performanslarına göre, Samsunspor ve Rizespor'un sonuçlar açısından oldukça dengeli oldukları açıktır. Ancak, son maçlarına bakıldığında, Samsunspor'un Gaziantep ile beraberlik ve Antalyaspor'a karşı galibiyet elde ettiği görülüyor. Rizespor ise son iki maçında Sivasspor ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Tüm faktörleri göz önünde bulundurarak, Samsunspor ve Rizespor arasındaki maçın sıkı bir mücadele olacağını düşünüyorum. Samsunspor'un oynadığı son 7 resmi maç TGS 2-3 Gol tamamlanmış gözüküyor. Bu karşılaşmada da aynı sonucun ortaya çıkacağını düşünüyorum.
BAYER LEVERKUSEN - MAINZ
Son dönemde hem Bayer Leverkusen hem de Mainz 05'in performanslarına ve birbirleriyle olan karşılaşma geçmişlerine dayanarak, Bayer Leverkusen'in daha güçlü olduğu görülüyor. Leverkusen son maçlarda istikrarlı bir performans sergiliyor, hem ligde hem de kupa müsabakalarında iyi bir form gösteriyor. Ayrıca, düzenli olarak gol atmaları, hücum güçlerinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu sezon resmi maçlarda kaybetmediler ve ligde liderler. Diğer yandan, Mainz 05 son zamanlarda karışık sonuçlar aldı, bazı beraberlikler ve mağlubiyetler arasına ara sıra galibiyetler de sıkışmış durumda. Zaman zaman direnç göstermelerine rağmen, Bayer Leverkusen gibi güçlü bir rakibe karşı zorlanabilirler. Ev sahibi maçı kazanır ve en az 3 gol izleriz.
BOLOGNA - HELLAS VERONA
Bologna ve Hellas Verona arasındaki maçın sonuçlarına dayanarak, Serie A'da ilginç bir karşılaşmaya tanık olacağımızı söyleyebilirim. Bologna son dönemde çok formda. Ligde üst üste 4 maç kazandılar ve bu maçların tamamında en az 2 gol kaydettiler. Verona ise Bologna'nın tam tersi formunda. Serie A'da 5 maçtır kazanamıyorlar. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, her iki takımın da üç puanı almayı hedefleyeceği sıkı bir maç bekliyorum. Bologna'nın evinde oynaması ve formda olması bu maçı kazanmasına yeter. Ev sahibi kazanır ve en az 2 gol izleriz.
METZ - LYON
Son dönem performanslarına dayanarak, Metz ve Lyon takımları arasındaki maçı analiz ederken, Lyon'un daha iyi formda olduğu açıkça görülüyor. Lyon, son 3 lig maçında galibiyet aldı. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekiplerinden Nice'i mağlup ettiler. Öte yandan, Metz istikrarlı sonuçlar bulmakta zorlanıyor. Son 10 resmi maçında sadece 1 beraberlikleri var ve savunmaları çok zayıf. Lyon'un son formu ve sağlam savunma kaydı dikkate alındığında, bu karşılaşmada avantajlı oldukları görülüyor. Lyon yeni yıldızlarıyla galibiyete uzanır.
BAHİSTA'NIN TAHMİNLERİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında maç sonuçlarına dair önerilerde bulunan Bahista, son tahminlerinde %74 başarı oranı yakaladı. Yapay zeka tabanlı bahis fenomeni Bahista'nın önerileri her gün düzenli olarak Bilyoner'in Bahista bölümünde yer almaya devam ediyor.
Bilyoner'in bahis fenomeni Bahista'nın bugün için (cuma) önerilerini oluşturduğu maçlar şu şekilde;
Samsunspor - Rizespor: 2-3 gol
Bayer Leverkusen - Mainz: MS 1 ve 2,5 üst
Bologna - Hellas Verona: MS 1 ve 2.5 üst
Metz - Lyon: MS 2
SAMSUNSPOR - RİZESPOR
Son dönem performanslarına göre, Samsunspor ve Rizespor'un sonuçlar açısından oldukça dengeli oldukları açıktır. Ancak, son maçlarına bakıldığında, Samsunspor'un Gaziantep ile beraberlik ve Antalyaspor'a karşı galibiyet elde ettiği görülüyor. Rizespor ise son iki maçında Sivasspor ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Tüm faktörleri göz önünde bulundurarak, Samsunspor ve Rizespor arasındaki maçın sıkı bir mücadele olacağını düşünüyorum. Samsunspor'un oynadığı son 7 resmi maç TGS 2-3 Gol tamamlanmış gözüküyor. Bu karşılaşmada da aynı sonucun ortaya çıkacağını düşünüyorum.
BAYER LEVERKUSEN - MAINZ
Son dönemde hem Bayer Leverkusen hem de Mainz 05'in performanslarına ve birbirleriyle olan karşılaşma geçmişlerine dayanarak, Bayer Leverkusen'in daha güçlü olduğu görülüyor. Leverkusen son maçlarda istikrarlı bir performans sergiliyor, hem ligde hem de kupa müsabakalarında iyi bir form gösteriyor. Ayrıca, düzenli olarak gol atmaları, hücum güçlerinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu sezon resmi maçlarda kaybetmediler ve ligde liderler. Diğer yandan, Mainz 05 son zamanlarda karışık sonuçlar aldı, bazı beraberlikler ve mağlubiyetler arasına ara sıra galibiyetler de sıkışmış durumda. Zaman zaman direnç göstermelerine rağmen, Bayer Leverkusen gibi güçlü bir rakibe karşı zorlanabilirler. Ev sahibi maçı kazanır ve en az 3 gol izleriz.
BOLOGNA - HELLAS VERONA
Bologna ve Hellas Verona arasındaki maçın sonuçlarına dayanarak, Serie A'da ilginç bir karşılaşmaya tanık olacağımızı söyleyebilirim. Bologna son dönemde çok formda. Ligde üst üste 4 maç kazandılar ve bu maçların tamamında en az 2 gol kaydettiler. Verona ise Bologna'nın tam tersi formunda. Serie A'da 5 maçtır kazanamıyorlar. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, her iki takımın da üç puanı almayı hedefleyeceği sıkı bir maç bekliyorum. Bologna'nın evinde oynaması ve formda olması bu maçı kazanmasına yeter. Ev sahibi kazanır ve en az 2 gol izleriz.
METZ - LYON
Son dönem performanslarına dayanarak, Metz ve Lyon takımları arasındaki maçı analiz ederken, Lyon'un daha iyi formda olduğu açıkça görülüyor. Lyon, son 3 lig maçında galibiyet aldı. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekiplerinden Nice'i mağlup ettiler. Öte yandan, Metz istikrarlı sonuçlar bulmakta zorlanıyor. Son 10 resmi maçında sadece 1 beraberlikleri var ve savunmaları çok zayıf. Lyon'un son formu ve sağlam savunma kaydı dikkate alındığında, bu karşılaşmada avantajlı oldukları görülüyor. Lyon yeni yıldızlarıyla galibiyete uzanır.
BAHİSTA'NIN TAHMİNLERİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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