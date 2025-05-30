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Yasin Özcan, Kasımpaşa'da veda maçına çıkıyor!

Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan, bugün (cuma) Göztepe karşısında İstanbul ekibindeki son maçına çıkacak. 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Aston Villa'ya katılacak.

calendar 30 Mayıs 2025 09:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yasin Özcan, Kasımpaşa'da veda maçına çıkıyor!
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Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan, takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Yasin Özcan, bugün (Cuma) Göztepe'ye karşı oynanacak maçla birlikte Kasımpaşa ile son maçına çıkacak.

Kasımpaşa, genç futbolcusu için, şu paylaşımı yaptı:

Bu semtin çocuğu…
Yasin Özcan son kez bizimle sahada.
Cuma günü, onun veda maçı.
Semtte doğdu, Avrupa'ya uğurluyoruz.

GELECEK SEZON ASTON VILLA

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Yasin Özcan transferi için devre arasında Kasımpaşa ile 8 milyon euro (1 milyon euro'su bonus) ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağlamış ve taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre genç oyuncunun sezonu Kasımpaşa'da tamamlaması kararı alınmıştı.

Göztepe ile Kasımpaşa'ya veda edecek Yasin Özcan, gelecek sezon kariyerine Premier Lig'de Aston Villa formasıyla devam edecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Kasımpaşa'da bu sezon 33 maçta süre bulan Yasin Özcan, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.


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