Yasin Özcan'dan Premier Lig sözleri!

Kasımpaşa'da oyuncular Yasin Özcan ve Mortadha Ben Ouanes, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Yasin Özcan, "Hafta içinde bu maça çok çalıştık hem ofansif hem de defansif anlamda. Gol pozisyonları yakaladık ama bir tane girdi. Ama sorun değil önümüzdeki maçlarda düzelteceğiz bunları." dedi.



PREMIER LİG'E TRANSFERİ



Aston Villa'ya transferi hakkında konuşan Yasin Özcan, "Çok mutlu oldum. A Takım'a çıktığımdan bu yana en büyük hayallerimden birisiydi Premier Lig. Ama şu anda Kasımpaşa'nın oyuncusuyum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.



Takımın orta saha oyuncusu Ben Ouanes ise, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi bir mücadele gösterdik. Fakat iyi oynadığımız dakikalarda goller yedik. Düzeltmemiz gerekenler var. En kısa sürede düzeltip önümüzdeki maçlarda olumlu sonuçlar almak istiyoruz." açıklamasını yaptı.



