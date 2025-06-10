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Yabusele: "NBA'de kalmakta kararlıyım"

Philadelphia 76ers'ın Fransız uzun forveti Guerschon Yabusele, kariyerine NBA'de devam etmekte kararlı olduğunu açıkladı.

calendar 10 Haziran 2025 16:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Yabusele: 'NBA'de kalmakta kararlıyım'
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Philadelphia 76ers'ın Fransız uzun forveti Guerschon Yabusele, kariyerine NBA'de devam etmekte kararlı olduğunu açıkladı.

HoopsHype'a konuşan 29 yaşındaki oyuncu, bu yaz serbest oyuncu olma fırsatını değerlendirmek istediğini belirterek, "%100 NBA'de kalmayı planlıyorum" dedi.

Geride kalan sezonda Philadelphia formasıyla 70 maça çıkan ve bunların 43'ünde ilk beş başlayan Yabusele; 11.0 sayı, 5.6 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynadı. %50.1 saha içi isabeti ve %38.0 üç sayı yüzdesiyle etkileyici bir performans sergiledi.


Bu yaz, NBA'de serbest oyuncu pazarını ilk kez tam anlamıyla test etme şansı yakalayacak olan Yabusele, "Bu yaz neredeyse her takımda hareketlilik olacak. Bunun bir parçası olmak muazzam," ifadelerini kullandı.

Philadelphia 2024–25 sezonunu 24 galibiyet ve 58 mağlubiyetle tamamlayarak Doğu Konferansı'nda 13. sırada yer aldı. Bu, kulübün 2017'den bu yana ilk kez playoff dışında kaldığı ve negatif galibiyet oranıyla tamamladığı ilk sezon oldu.

Yabusele, önceki Boston Celtics dönemine kıyasla Philadelphia'da daha olgun bir bakış açısıyla sahaya çıktığını belirtti: "Boston'dayken çok gençtim ve sadece oynamak istiyordum. Şimdi ise benim için en doğru ortamı seçmeye çalışıyorum."

Philadelphia ile geçtiğimiz yaz 1 yıl ve 2 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Yabusele'nin, sergilediği performansla farklı takımlardan ciddi teklifler alması bekleniyor.

"Playoffları izlemek rekabetçi yönümü iyice tetikledi," diyen Fransız oyuncu, "Bu yaz çok çalışıp daha güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum," dedi.


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