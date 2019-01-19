Wizards, neden Cousins'ı değil Howard'ı tercih etti?

Washington Wizards'ın DeMarcus Cousins'ı kadroya katmaktan neden vazgeçtiği ortaya çıktı.
John Wall, geçtiğimiz günlerde, "DeMarcus, Wizards'a gelmeyi düşündü. Burada olmayı istedi. Birlikte nasıl olacağını düşündük. Ancak, sakatlığı zorlayıcıydı.
" demişti.
DeMarcus Cousins, Wall'un bu sözleri üzerine, "Ben ve John oturup nasıl olabileceğini konuştuk. Sadece bu.
" cevabını vermişti.
Son olarak bu konudaki gerçek sorulan Wizards Başantrenörü Scott Brooks, "Bazı konuşmalar oldu ama son kararı DeMarcus Cousins verdi. Gortat takası sonrası bir pivot alacaktık. 5 ya da 6 ay bekleyecek durumumuz yoktu. Hemen katkı verecek, hazır bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bu nedenle Cousins'ı değil Dwight Howard'ı tercih ettik.
" dedi.