Detroit Pistons'ın genç pivotu James Wiseman, kariyerinde Detroit'te yaptığı yeni başlangıçtan memnun olduğunu söyledi.



2020 NBA Draftı'nda Golden State Warriors tarafından 2. sırada seçilmiş olan Wiseman, Detroit'te kendine temiz bir sayfa açtığı süreçte basketbola bakış açısını da değiştirmiş oldu.



Wiseman, Pistons formasıyla geçirdiği dönem hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Oynadığım maç sayısına bakarsak, bu benim çaylak yılım gibi diyebilirim. Cidden. Şu anda iyi oynamak ya da benzeri gibi anlık tatmin temelli konularda kendimi zorlamamam gerekiyor. Bazen aklıma gelmiyor değil, fakat kendime karşı dürüst olmam lazım. Tüm bunlar zaman alacak. Hemen değil, zaman içinde olacak. Sadece çalışmaya devam etmeliyim."



Wiseman, kendisini takas ettiği için Warriors'a karşı hiçbir dargınlığı olmadığını da belirtti. Golden State ile geçirdiği dönemin çoğunda çeşitli sakatlıklarla boğuşmasının yanı sıra, takımın G League bağlantısı Santa Cruz Warriors'ta da oynayan Wiseman, tecrübeli ana kadroda pek forma giyme şansı elde edememişti.



"Bunların hepsi bir iş. Bunu takaslandığım zaman anlamıştım. Kendi içinde ayrı bir deneyim gibi. Ligde henüz yalnızca 78 maçta oynadım, bu yüzden işler biraz zaman alacak. Kendime inandığım için bir gün her şeyi bir araya getirmeyi başaracağım. Hepsi bu yolculuğun bir parçası."



Son takas gününde Pistons'ın antrenmanında yer aldığından beri oynadığı 19 maçta Wiseman, %54,5 şut isabetiyle 13,1 sayı ve 8,4 ribaund ortalamaları yakalayarak iyi bir gelişme kaydetmiş oldu.





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