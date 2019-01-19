Waiters: "Bazen gerçekleri içimde tutmak zor"

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Miami Heat guardı Dion Waiters, az süre almasının sonucunda bulunduğu küfürlü ifadeden sonra, "bazen gerçekleri içimde tutmak zor" açıklamasını yaptı.Heat, Waiters'a oyun süresinin yetersiz olduğu hakkında düşüncelerini küfürlü bir şekilde belirttiği için, "takıma zarar vermemek" için açıklanamayan bir miktar para cezası vermişti.Başantrenör Erik Spoelstra, Waiters'ın davranışlarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi:27 yaşındaki Waiters, hayal kırıklığını ifade edebildiği için para cezası ile yaşayabileceğini söyledi: