Waiters: "Bazen gerçekleri içimde tutmak zor"

Miami Heat guardı Dion Waiters, az süre almasının sonucunda bulunduğu küfürlü ifadeden sonra, "bazen gerçekleri içimde tutmak zor" açıklamasını yaptı.
Heat, Waiters'a oyun süresinin yetersiz olduğu hakkında düşüncelerini küfürlü bir şekilde belirttiği için, "takıma zarar vermemek" için açıklanamayan bir miktar para cezası vermişti.
Başantrenör Erik Spoelstra, Waiters'ın davranışlarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi: "Açıkçası, kabul edilebilir bir davranış değil, özellikle de geçen gece yaşadığımız hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetten sonra."
27 yaşındaki Waiters, hayal kırıklığını ifade edebildiği için para cezası ile yaşayabileceğini söyledi: "Bazen gerçeği ve hissettiklerinizi içinizde tutmak zordur. Bazen en iyisi, içinizi dökerek önünüze bakmaktır. Ben bir hata yaptım, ama günün sonunda bununla yaşayabilirim çünkü bir şeyleri içinizde tuttuğunuzda ve biriktiğinde, size yük olmaya başlayabilir."