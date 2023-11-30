VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kaybetti!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin A Grubu üçüncü maçında İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 yenildi.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Aleksandar Vinabeu (Bulgaristan), Igor Schimpl (Slovakya)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Busa, Van Aalen, Karutasu, Bahar)
Allianz Vero Volley: Hyrman, Orro, Rettke, Sylla, Egonu, Daalderop (Castillo, Cazaute, Malual)
Setler: 17-25, 17-25, 16-25
Süre: 72 dakika (24, 25, 23)
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Aleksandar Vinabeu (Bulgaristan), Igor Schimpl (Slovakya)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Busa, Van Aalen, Karutasu, Bahar)
Allianz Vero Volley: Hyrman, Orro, Rettke, Sylla, Egonu, Daalderop (Castillo, Cazaute, Malual)
Setler: 17-25, 17-25, 16-25
Süre: 72 dakika (24, 25, 23)
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