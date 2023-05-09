VakıfBank, ligde sezonu 3. sırada tamamladı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi üçüncülük play-off'u ikinci maçında Türk Hava Yolları ile karşılaştı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-1 mağlup ederek turu kazanmayı başardı.



VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk setinde Gabi Guimaraes 6, Zehra Güneş 4 sayı kaydederken sarı-siyahlılar 25-20'lik skorla 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen 2. sette VakıfBank 2 set sayısı çevirse de 27-25'lik skorla durum 1-1'e geldi. 3. sete çok güçlü bir giriş yapan VakıfBank, 12-0'lık seri yakaladı ve seti 25-12 hanesine yazdırdı. Son seti ise 25-19 alan sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazanarak Misli.com Sultanlar Ligi 3.'sü oldu.



VakıfBank'ta Paola Egonu 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi Guimaraes 17, Zehra Güneş ise 14 sayıyla çift hanelere ulaştı.



VakıfBank Polen'e Veda Etti



Karşılaşmanın ardından bu sezon sonunda profesyonel voleybolculuk kariyerini sonlandırma kararı alan Polen Uslupehlivan Ünver'e veda edildi. VakıfBank altyapısından yetişen ve 2020'den bu yana THY forması giyen Polen Uslupehlivan Ünver'e Türk voleyboluna katkılarından dolayı teşekkür edilirken; VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan tarafından çiçek takdim edildi.



Giovanni Guidetti: "Önümüzde hala çok kıymetli bir final maçı var"



Karşılaşmanın ardından geride kalan sezonu değerlendiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Kolay bir sezon değildi. Elbette ki Fenerbahçe Opet'e karşı altın sette kaybetmek üzücü oldu. Ancak önümüzde hala çok kıymetli bir finalimiz var. Kalan zamanda o maça hazırlanıp sezonu Avrupa şampiyonu olarak tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



VakıfBank sezonun son maçında bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahneye çıkacak. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. İtalya'nın Torino şehrinin ev sahipliği yapacağı mücadele, 20 Mayıs Cumartesi TSİ 18.30'da başlayacak.



VAKIFBANK - THY: 3-1



SALON: VakıfBank Spor Sarayı



HAKEMLER: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu



VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 7, Cansu Özbay 3, Gabi Guimaraes 16, Zehra Güneş 14, Aleksia Karutasu 6, Kara Bajema 9, Aylin Acar (L), Nika Daalderop 4, Bahar Akbay 1, Paola Egonu 17



THY: Şeyma Ercan 6, Zeynep Sude Demirel 5, Maddison Kingdon 6, Anna Orthman 9, Emily Maglio 12, Naz Aydemir Akyol 2, Buse Kayacan Sonsırma (L), Polen Uslupehlivan Ünver 5, Ada Germen 1, Çağla Akın 3,



SETLER: 25-20, 25-27, 25-11, 25-19



SET SÜRELERİ: 27', 29', 20', 23'





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