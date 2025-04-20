Ümraniyespor, 4 maç aranın ardından kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Keçiörengücü'nü konuk oldu.



Aktepe'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 1-0 kazandı.



Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Dimitri Cavare kaydetti.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu galibiyet ile birlikte Ümraniyespor ligde 4 maç aranın ardından galibiyet almayı başardı ve puanını 50'ye yükselterek azda olsa play-off umutlarını sürdürmeyi başararak hattın 4 puan gerisinde 11. sırada yer aldı.



3 maçlık galibiyet serisi son bulan Keçiörengücü ise 51 puanda kalarak 9. sırada yer buldu.



Ligde gelecek hafta Ümraniyespor, play-off hattında 4 puan önünde bulunan Amed'i konuk edecek.



Keçiörengücü ise ligde 2. sırada yer alan Karagümrük deplasmanında olacak.