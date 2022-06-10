Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası şansını kaybetti

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Ümit Milli Takım, Kazakistan ile karşı karşıya geldi.



İstanbul'da oynanan mücadelede Ümit Milli Takım, aradığı golü bir türlü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Öte yandan Kazakistan'da Kassabulat, 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Ümit Milli Takım, grupta puanını 8'e yükseltse de, Danimarka'nın da puan almasıyla Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını kaybetti. Kazakistan ise gruptaki puanını 2 yaptı.



Grubun bir sonraki haftasında Ümit Milli Takım, Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak.





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