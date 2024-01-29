Uğur Meleke'den Fernando Santos yorumu

Spor yazarlarından Uğur Meleke, Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Uğur Meleke'den Fernando Santos yorumu
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29 Ocak 2024 11:29
Spor yazarlarından Uğur Meleke, Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ı Hürriyet'teki köşesinde değerlendirdi.

İşte Meleke'nin yorumu;

"Dün gündüz saatlerinde Beşiktaş, Semih'in yokluğunda hücumda yaratıcılıktan çok uzaktı mesela. Serdar Topraktepe'nin fikir babası olduğu takımla, savunma göbeğinde Bahtiyar-Tayyip, sekiz numarada Amir, açıklarda Semih-Rashica ile Karagümrük-Eyüp-Rize maçlarında 11 gol atmıştı Beşiktaş. Fernando Santos etkisindeki Pendik-Adana Demir-Sivas maçlarında 270 dakikada atılan gol sayısı 0 (yazıyla sıfır). Santos'lu Yunanistan, 49 maçın 29'unu 0-0, 1-0 ya da 1-1'lik sonuçlarla bitirmişti. Pragmatik Santos'un Beşiktaş'ı da Yunanistan gibi üretmeyen bir takıma çevirmesine şaşırmamak lazım sanırım."



 
 

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