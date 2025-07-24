TVF Başkanı Üstündağ, Milletler Ligi çeyrek finalinde zafere inanıyor

- "Bu ülke, zaferi ve güzelliği hak ediyor"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Japonya karşısında galip gelip kürsüye çıkmak için oynayacağına inandığını söyledi.Türkiye, Polonya'nın Lodz şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Ferhat Akbaş'ın yönetimindeki Japonya karşısında TSİ 17.30'da yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.Başkan Üstündağ, müsabakaların oynandığı Atlas Arena'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Çeyrek finalde yer alan bütün takımlara başarı dileyerek sözlerine başlayan Üstündağ,şeklinde konuştu.Üstündağ, takımın telafisi olmayan bir sürece girdiğine değinerek,ifadelerini kullandı.Takımın kadrosunun oldukça geniş olduğunu belirten Mehmet Akif Üstündağ, şunları kaydetti:Sinan Erdem Spor Salonu'nda tarih yazıldığını hatırlatan Üstündağ,diyerek sözlerini tamamladı.