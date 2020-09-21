Tuttur.com ile maç önü: Milan - Bologna

İtalya Serie A 1. hafta maçında Milan ile Bologna kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Milan - Bologna
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21 Eylül 2020 05:53
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Milan, sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Sezon öncesi önemli transferler yapan Milan maçın favorisi olarak sahaya çıkacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Bologna'yı konuk ettiği son dört Serie A maçını kazanan Milan, bu sezon ligde yer alan takımlar arasında sadece Cagliari'ye karşı daha uzun bir seriye sahip (15 maç).

- Bologna, Serie A'da Milan'a rakip olduğu son dokuz maçın sekizini ve son üç karşılaşmayı kaybetti (1B).

- 2020 yılında Serie A'da Milan'dan daha fazla puan toplayan (45) ve gol atan (47) tek takım Atalanta (47 puan & 55 gol).

- Serie A'da 33 maçtır kalesini gole kapatamayan Bologna, lig tarihinin en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

- Serie A'ya verilen pandemi arası sona erdiğiden bu yana en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu, Milan orta sahası Hakan Çalhanoğlu (6 gol & 8 asist).

EKSİKLER, CEZALILAR

Milan: Romagnoli, Musacchio, Conti, Leao

Bologna: Gary Medel

MUHTEMEL 11'LER

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic; Ibrahimovic

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio



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