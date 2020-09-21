Tuttur.com ile maç önü: Milan - Bologna

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Milan, sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Sezon öncesi önemli transferler yapan Milan maçın favorisi olarak sahaya çıkacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Bologna'yı konuk ettiği son dört Serie A maçını kazanan Milan, bu sezon ligde yer alan takımlar arasında sadece Cagliari'ye karşı daha uzun bir seriye sahip (15 maç).
- Bologna, Serie A'da Milan'a rakip olduğu son dokuz maçın sekizini ve son üç karşılaşmayı kaybetti (1B).
- 2020 yılında Serie A'da Milan'dan daha fazla puan toplayan (45) ve gol atan (47) tek takım Atalanta (47 puan & 55 gol).
- Serie A'da 33 maçtır kalesini gole kapatamayan Bologna, lig tarihinin en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.
- Serie A'ya verilen pandemi arası sona erdiğiden bu yana en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu, Milan orta sahası Hakan Çalhanoğlu (6 gol & 8 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Milan: Romagnoli, Musacchio, Conti, Leao
Bologna: Gary Medel
MUHTEMEL 11'LER
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic; Ibrahimovic
Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio
Tuttur.com'da Milan - Bologna maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Bologna'yı konuk ettiği son dört Serie A maçını kazanan Milan, bu sezon ligde yer alan takımlar arasında sadece Cagliari'ye karşı daha uzun bir seriye sahip (15 maç).
- Bologna, Serie A'da Milan'a rakip olduğu son dokuz maçın sekizini ve son üç karşılaşmayı kaybetti (1B).
- 2020 yılında Serie A'da Milan'dan daha fazla puan toplayan (45) ve gol atan (47) tek takım Atalanta (47 puan & 55 gol).
- Serie A'da 33 maçtır kalesini gole kapatamayan Bologna, lig tarihinin en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.
- Serie A'ya verilen pandemi arası sona erdiğiden bu yana en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu, Milan orta sahası Hakan Çalhanoğlu (6 gol & 8 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Milan: Romagnoli, Musacchio, Conti, Leao
Bologna: Gary Medel
MUHTEMEL 11'LER
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic; Ibrahimovic
Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio