Tuttur.com ile maç önü: İngiltere - Galler

Hazırlık maçında İngiltere ile Galler karşı karşıya geliyor. Tarafların kendilerini test ederek mücadelede geniş kadrolarıyla oynaması bekleniyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tarafların karşı karşıya geldiği son 6 maçta İngiltere karşılaşmaların tamamını kazandı.
- Galler'in son 6 maçının tamamı 2,5 ALT bitiyor.
- İngiltere son 5 maçında kalesinde gol görmedi.
- İki takımın da son 6 maçında 4 galibiyet var.
EKSİKLER, CEZALILAR
İngiltere: Sterling
Galler: Bale, Joe Allen, Lokcyear, Hal Rabson-Kanu
MUHTEMEL 11'LER
İngiltere: Pope, Dier, Coady, Maguire, SAla, Phillips, Ward-Prowse, James, Barnes, Rashford, Calvert-Lewin
Galler: Hennessey, Williams, Rodon, Ampadu, Davies, Morrell, Smith, Brooks, Williams, James, Moore
Tuttur.com'da İngiltere - Galler maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tarafların karşı karşıya geldiği son 6 maçta İngiltere karşılaşmaların tamamını kazandı.
- Galler'in son 6 maçının tamamı 2,5 ALT bitiyor.
- İngiltere son 5 maçında kalesinde gol görmedi.
- İki takımın da son 6 maçında 4 galibiyet var.
EKSİKLER, CEZALILAR
İngiltere: Sterling
Galler: Bale, Joe Allen, Lokcyear, Hal Rabson-Kanu
MUHTEMEL 11'LER
İngiltere: Pope, Dier, Coady, Maguire, SAla, Phillips, Ward-Prowse, James, Barnes, Rashford, Calvert-Lewin
Galler: Hennessey, Williams, Rodon, Ampadu, Davies, Morrell, Smith, Brooks, Williams, James, Moore