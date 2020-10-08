Tuttur.com ile maç önü: İngiltere - Galler

İngiltere ile Galler UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde hazırlık müsabakasında karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: İngiltere - Galler
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08 Ekim 2020 06:42
Hazırlık maçında İngiltere ile Galler karşı karşıya geliyor. Tarafların kendilerini test ederek mücadelede geniş kadrolarıyla oynaması bekleniyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Tarafların karşı karşıya geldiği son 6 maçta İngiltere karşılaşmaların tamamını kazandı.

- Galler'in son 6 maçının tamamı 2,5 ALT bitiyor.

- İngiltere son 5 maçında kalesinde gol görmedi.

- İki takımın da son 6 maçında 4 galibiyet var.

EKSİKLER, CEZALILAR

İngiltere: Sterling

Galler: Bale, Joe Allen, Lokcyear, Hal Rabson-Kanu

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pope, Dier, Coady, Maguire, SAla, Phillips, Ward-Prowse, James, Barnes, Rashford, Calvert-Lewin

Galler: Hennessey, Williams, Rodon, Ampadu, Davies, Morrell, Smith, Brooks, Williams, James, Moore



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