Tuttur.com ile maç önü: Belçika - Fildişi Sahilleri

Hazırlık karşılaşmasında Belçika ile Fildişi Sahilleri karşı karşıya geliyor. Taraflar kadrolarının son durumu görmek için rakibini alt etmek istiyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Fildişi Sahili oynadığı son 4 maçta da gol atmayı başardı.
- Belçika, son 6 maçın 4'ünü 2,5 ÜST bitirdi.
- Tarafların daha önce oynadığı 1 maçta kazanan çıkmamıştı.
- Fildişi takımı 2020 yılı içerisinde ilk kez bir maça çıkacak.
- Belçika son 6 maçından 2'sini gol yemeden kapatabildi.
EKSİKLER, SAKATLAR
Belçika: Thorgan Hazard, Koen Casteels
Fildişi Sahili: Yok
MUHTEMEL 11'LER
Belçika: Simon Mignolet; Jan Vertonghen, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Timothy Castagne; Axel Witzel, Youri Tielemans, Yannick Carasco; Dries Mertens, Michy Batshuayi, Jeremy Doku
Fildişi Sahili: Sylvain Gbohouo; Ghislain Konan, Eric Bailly, Wilfried Konan, Serge Aurier; Max Gradel, Franck Kessie, Jean Micheal Seri; Nicolas Pepe, Wilfred Zaha, Gervinho
Tuttur.com'da Belçika - Fildişi Sahilleri maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Fildişi Sahili oynadığı son 4 maçta da gol atmayı başardı.
- Belçika, son 6 maçın 4'ünü 2,5 ÜST bitirdi.
- Tarafların daha önce oynadığı 1 maçta kazanan çıkmamıştı.
- Fildişi takımı 2020 yılı içerisinde ilk kez bir maça çıkacak.
- Belçika son 6 maçından 2'sini gol yemeden kapatabildi.
EKSİKLER, SAKATLAR
Belçika: Thorgan Hazard, Koen Casteels
Fildişi Sahili: Yok
MUHTEMEL 11'LER
Belçika: Simon Mignolet; Jan Vertonghen, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Timothy Castagne; Axel Witzel, Youri Tielemans, Yannick Carasco; Dries Mertens, Michy Batshuayi, Jeremy Doku
Fildişi Sahili: Sylvain Gbohouo; Ghislain Konan, Eric Bailly, Wilfried Konan, Serge Aurier; Max Gradel, Franck Kessie, Jean Micheal Seri; Nicolas Pepe, Wilfred Zaha, Gervinho