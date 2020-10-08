Tuttur.com ile maç önü: Belçika - Fildişi Sahilleri

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EKSİKLER, SAKATLAR

MUHTEMEL 11'LER

Hazırlık karşılaşmasında Belçika ile Fildişi Sahilleri karşı karşıya geliyor. Taraflar kadrolarının son durumu görmek için rakibini alt etmek istiyor.- Fildişi Sahili oynadığı son 4 maçta da gol atmayı başardı.- Belçika, son 6 maçın 4'ünü 2,5 ÜST bitirdi.- Tarafların daha önce oynadığı 1 maçta kazanan çıkmamıştı.- Fildişi takımı 2020 yılı içerisinde ilk kez bir maça çıkacak.- Belçika son 6 maçından 2'sini gol yemeden kapatabildi.Thorgan Hazard, Koen CasteelsYokSimon Mignolet; Jan Vertonghen, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Timothy Castagne; Axel Witzel, Youri Tielemans, Yannick Carasco; Dries Mertens, Michy Batshuayi, Jeremy DokuSylvain Gbohouo; Ghislain Konan, Eric Bailly, Wilfried Konan, Serge Aurier; Max Gradel, Franck Kessie, Jean Micheal Seri; Nicolas Pepe, Wilfred Zaha, Gervinho