Tuttur.com ile maç önü: Belçika - Fildişi Sahilleri

Belçika ile Fildişi Sahilleri, Roi Baudouin Stadı'nda Hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: Belçika - Fildişi Sahilleri
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08 Ekim 2020 06:54
Hazırlık karşılaşmasında Belçika ile Fildişi Sahilleri karşı karşıya geliyor. Taraflar kadrolarının son durumu görmek için rakibini alt etmek istiyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Fildişi Sahili oynadığı son 4 maçta da gol atmayı başardı.

- Belçika, son 6 maçın 4'ünü 2,5 ÜST bitirdi.

- Tarafların daha önce oynadığı 1 maçta kazanan çıkmamıştı.

- Fildişi takımı 2020 yılı içerisinde ilk kez bir maça çıkacak.

- Belçika son 6 maçından 2'sini gol yemeden kapatabildi.

EKSİKLER, SAKATLAR

Belçika: Thorgan Hazard, Koen Casteels

Fildişi Sahili: Yok

MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Simon Mignolet; Jan Vertonghen, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Timothy Castagne; Axel Witzel, Youri Tielemans, Yannick Carasco; Dries Mertens, Michy Batshuayi, Jeremy Doku

Fildişi Sahili: Sylvain Gbohouo; Ghislain Konan, Eric Bailly, Wilfried Konan, Serge Aurier; Max Gradel, Franck Kessie, Jean Micheal Seri; Nicolas Pepe, Wilfred Zaha, Gervinho



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