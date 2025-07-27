Türk sporculardan Almanya'da 18 madalya

Türk sporcular, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nı (Universiade) 6 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamladı.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan (TÜSF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye 150 ülkenin yer aldığı organizasyonda 8. sırada tamamlayarak Chengdu 2021'den sonra tarihinin en iyi ikinci organizasyonunu geride bıraktı.Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, "5 branşta kürsüye çıkmaktan çok memnun olduk. Katıldığımız 12 branşta da final gruplarında yer aldık ve iyi bir mücadele ettik. Katıldığımız en başarılı üniversite oyunlarından birisi oldu." ifadelerini kullandı.Madalya kazanan Türk sporcular ve branşları şöyleBerke Akçam / Atletizm Erkekler 400 metre EngelEsra Türkmen / Atletizm Kadınlar Cirit AtmaÖzlem Becerek / Atletizm Kadınlar Disk AtmaŞevval Çakal / Tekvando Kadınlar 62 KiloSude Yaren Uzunçavdar / Tekvando Kadınlar 73 KiloBatuhan Akçaoğlu / Yakup Yıldız / Yunus Emre Arslan / Okçuluk Makaralı Yay Erkek TakımRamazan Baştuğ / Atletizm Erkekler Yarı MaratonRamazan Baştuğ / Ayetullah Aslanhan / Azat Demirtaş / Ömer Amaçtan / Atletizm Yarı Maraton Erkek TakımÖmer Faruk Dayıoğlu / Tekvando Erkekler 63 KiloMuhammed Emir Yılmaz / Tekvando – Poomsae Erkekler BireyselMert Alkaya / Tuncay Duran / Tenis Çift ErkeklerKubilay Ençu / İlyas Çanakçı / Berke Akçam / İsmail Nezir / Atletizm 4x400 metre Erkek Bayrak TakımNursena Çeto / Dilek Öztürk / Ezgi Kaya / Atletizm Yarı Maraton Kadın TakımMehmet Çelik / Atletizm Erkekler 800 metroElis Özbay / Kürek Kadınlar Tek ÇifteMert Alkaya / Tuncay Duran / Tenis Erkek TakımUlaş Berkim Tümer / Okçuluk Klasik Yay Tek ErkeklerBerkay Akkoyun / Ulaş Berkim Tümer / Muhammed Abdullah Yıldırmış / Okçuluk Klasik Yay Erkek Takım