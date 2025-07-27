Türk sporculardan Almanya'da 18 madalya

Türk sporcular, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nı (Universiade) 6 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamladı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan (TÜSF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye 150 ülkenin yer aldığı organizasyonda 8. sırada tamamlayarak Chengdu 2021'den sonra tarihinin en iyi ikinci organizasyonunu geride bıraktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, "5 branşta kürsüye çıkmaktan çok memnun olduk. Katıldığımız 12 branşta da final gruplarında yer aldık ve iyi bir mücadele ettik. Katıldığımız en başarılı üniversite oyunlarından birisi oldu." ifadelerini kullandı.
Madalya kazanan Türk sporcular ve branşları şöyle
Altın:
Berke Akçam / Atletizm Erkekler 400 metre Engel
Esra Türkmen / Atletizm Kadınlar Cirit Atma
Özlem Becerek / Atletizm Kadınlar Disk Atma
Şevval Çakal / Tekvando Kadınlar 62 Kilo
Sude Yaren Uzunçavdar / Tekvando Kadınlar 73 Kilo
Batuhan Akçaoğlu / Yakup Yıldız / Yunus Emre Arslan / Okçuluk Makaralı Yay Erkek Takım
Gümüş:
Ramazan Baştuğ / Atletizm Erkekler Yarı Maraton
Ramazan Baştuğ / Ayetullah Aslanhan / Azat Demirtaş / Ömer Amaçtan / Atletizm Yarı Maraton Erkek Takım
Ömer Faruk Dayıoğlu / Tekvando Erkekler 63 Kilo
Muhammed Emir Yılmaz / Tekvando – Poomsae Erkekler Bireysel
Mert Alkaya / Tuncay Duran / Tenis Çift Erkekler
Bronz:
Kubilay Ençu / İlyas Çanakçı / Berke Akçam / İsmail Nezir / Atletizm 4x400 metre Erkek Bayrak Takım
Nursena Çeto / Dilek Öztürk / Ezgi Kaya / Atletizm Yarı Maraton Kadın Takım
Mehmet Çelik / Atletizm Erkekler 800 metro
Elis Özbay / Kürek Kadınlar Tek Çifte
Mert Alkaya / Tuncay Duran / Tenis Erkek Takım
Ulaş Berkim Tümer / Okçuluk Klasik Yay Tek Erkekler
Berkay Akkoyun / Ulaş Berkim Tümer / Muhammed Abdullah Yıldırmış / Okçuluk Klasik Yay Erkek Takım
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan (TÜSF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye 150 ülkenin yer aldığı organizasyonda 8. sırada tamamlayarak Chengdu 2021'den sonra tarihinin en iyi ikinci organizasyonunu geride bıraktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, "5 branşta kürsüye çıkmaktan çok memnun olduk. Katıldığımız 12 branşta da final gruplarında yer aldık ve iyi bir mücadele ettik. Katıldığımız en başarılı üniversite oyunlarından birisi oldu." ifadelerini kullandı.
Madalya kazanan Türk sporcular ve branşları şöyle
Altın:
Berke Akçam / Atletizm Erkekler 400 metre Engel
Esra Türkmen / Atletizm Kadınlar Cirit Atma
Özlem Becerek / Atletizm Kadınlar Disk Atma
Şevval Çakal / Tekvando Kadınlar 62 Kilo
Sude Yaren Uzunçavdar / Tekvando Kadınlar 73 Kilo
Batuhan Akçaoğlu / Yakup Yıldız / Yunus Emre Arslan / Okçuluk Makaralı Yay Erkek Takım
Gümüş:
Ramazan Baştuğ / Atletizm Erkekler Yarı Maraton
Ramazan Baştuğ / Ayetullah Aslanhan / Azat Demirtaş / Ömer Amaçtan / Atletizm Yarı Maraton Erkek Takım
Ömer Faruk Dayıoğlu / Tekvando Erkekler 63 Kilo
Muhammed Emir Yılmaz / Tekvando – Poomsae Erkekler Bireysel
Mert Alkaya / Tuncay Duran / Tenis Çift Erkekler
Bronz:
Kubilay Ençu / İlyas Çanakçı / Berke Akçam / İsmail Nezir / Atletizm 4x400 metre Erkek Bayrak Takım
Nursena Çeto / Dilek Öztürk / Ezgi Kaya / Atletizm Yarı Maraton Kadın Takım
Mehmet Çelik / Atletizm Erkekler 800 metro
Elis Özbay / Kürek Kadınlar Tek Çifte
Mert Alkaya / Tuncay Duran / Tenis Erkek Takım
Ulaş Berkim Tümer / Okçuluk Klasik Yay Tek Erkekler
Berkay Akkoyun / Ulaş Berkim Tümer / Muhammed Abdullah Yıldırmış / Okçuluk Klasik Yay Erkek Takım