Türk futbolcu örgüt üyesi çıktı, tutuklandı!

Türk futbolcu Alim Aykut Esgi'nin Avrupa'nın acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle hareket ettiği ortaya çıktı.



Bir dönem Türkiye'de top koşturan Esgi, 11 bombalı saldırıdan sorumlu tutulan isimler arasında yer aldı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Çete lideri Sermet A.'nın iddiaya göre en yakın adamlarından biri de bir dönem Akhisarspor'da top koşturan Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Esgi'ydi.



NELER YAŞANDI?



Almanya'yı cehenneme çeviren olaylar zinciri, geçtiğimiz Haziran ayında Hürth-Kalscheuren'deki bir depoda tutulan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A.'nın kontrolündeki 350 kilo esrarın çalınmasıyla başlamıştı.



İddiaya göre 1.5 milyon euro değerinde uyuşturucunun kaybolmasının ardından çete lideri Sermet A. ve üyeleri, Kuzey Ren Vestfalya eyaletini düzenledikleri bombalı saldırılarla adeta cehenneme çevirmişti.



Örgüt üyeleri kentin çeşitli bölgelerinde şüphelendikleri farklı adreslere 12 hafta içerisinde toplam 11 bombalı saldırı düzenledi. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralanmıştı.



Bombalı saldırılarda çalınan uyuşturucuyu bulamayan Sermet A. ve Esgi geçtiğimiz temmuz ayında Bochom'da uyuşturucunun çalınmasından sorumlu tuttukları El Zein çetesinden bir kişinin kardeşini ve eşini kaçırmıştı.





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