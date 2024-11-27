Türk eskrimciler, 2028 hazırlıklarını sıkı tutuyor

Son 3 olimpiyat oyunlarına katılmayı başaran Türk eskrimciler, 2028 Olimpiyatları'nda madalya kazanmaya odaklandı.



Türkiye Eskrim Federasyonu Olimpiyat Koordinatörü ve Türkiye Eskrim Federasyona Başkan Yardımcısı Yusuf Barsbuğa, AA muhabirine, eskrim branşında özellikle son 20 yılda çok büyük atılım gerçekleştirildiğini söyledi.



Paris Olimpiyatları'na iki sporcuyla katıldıklarını hatırlatan Barsbuğa, "Paralimpik oyunlarda da sporcumuz Hakan Akkaya, bronz madalya kazandı. Hedefimiz 2028 Olimpiyatları'na daha emin adımlarla ve daha fazla sporcuyla katılmak, ülkemizin bayrağını en yukarıya çıkarmak ve orda dalgalandırmaktır. " diye konuştu.



"Sporcularımız ellerinden gelen emeği sarf ediyor"



Barsbuğa, 2028 Olimpiyat Oyunları'na 4 yıl olmasına rağmen hazırlıkların şimdiden başladığını belirterek, şöyle konuştu:



"Biz, 2024 olimpiyatları biter bitmez start verdik. Sporcularımız şu anda hem Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde, hem kulüplerinde hem de yurt dışında çalışmalarına devam ediyor. Sporcularımız ellerinden gelen emeği sarf ediyor. Daha önceki olimpiyat oyunlarında bir madalyamız yok. Biz olimpiyat oyunlarına son üç oyundur katılmayı başardık. Eskrim Avrupa ülkelerinde üst düzeye çıkmış, yıllarından beri gelenek olarak yapılan bir spor. O sporcuların arasında olimpiyatlara katılmaları dahi çok büyük bir başarı."



Olimpiyatlara başarılı odaklı çalıştıklarını anlatan Barsbuğa, "Bu yolun uzun ve zorlu olduğunu biliyoruz. Önemli olan sağlam adımlarla ilerlemek. Dört yıllık merdivenin daha ilk basamağındayız." dedi.



"Eskrim sporuna başlamak bir telefon kadar yakın"



Barsbuğa, eskrimle ilgilenme konusunda yanlış bilinenlerin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu spora ulaşma, devam etme, malzeme ve ekipman koşullarıyla alakalı insanların kafasında soru işaretleri oluşabiliyor. Gençlerimiz kırktan fazla şehrimizde eskrim sporunu çalışmaya hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hem de kulüplerde devam ediyor. Eskrim sporuna başlamak bir telefon kadar yakın. İsteyen herkes eskrim hakkında bilgiye ulaşabilir, deneme antrenmanlarına katılabilir ve kulüp yetkilileriyle tanışabilir."



