Trezeguet siftah peşinde

Trabzonspor'da bu sezon henüz gol atamayan Trezeguet, Hatayspor karşılaşmasına özel olarak hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trezeguet siftah peşinde
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23 Eylül 2023 11:38
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Trezeguet, Hatayspor maçına özel hazırlanıyor.

Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'a karşı ise Edin Visca'nın golünde asisti yapmıştı.

Geçen sezon 11 gol, 3 asistle takımın en skorer ismi olan Mısırlı futbolcu, bu sezon henüz gol atamadı.

Pazartesi günü Hatay maçında bu şanssızlığını kırmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu, idmanlarda istekli çalışırken arkadaşlarının enerjisini de yukarıya çekiyor.

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