Trabzonsporlu Draguş'un sol bacak kasında yaralanma tespit edildi

Trabzonspor forması giyen Denis Draguş'un sol bacak kasında yaralanma tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu Draguş'un sol bacak kasında yaralanma tespit edildi
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15 Nisan 2025 17:16
Trabzonsporlu futbolcu Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği duyuruldu.

Kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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