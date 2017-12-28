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Trabzonspor'da Eren Derdiyok transferi sürprizi!

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Kasımpaşa'dan öğrencisi olan Eren Derdiyok ile görüştüğü ve "Eğer Galatasaray ile yol ayrımına gelirsen mutlaka görüşelim" dediği öğrenildi.

Kaynak: Fanatik
Trabzonspor'da Eren Derdiyok transferi sürprizi!
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28 Aralık 2017 09:00
Trabzonspor'da devre arası operasyonu hız kazandı. Karadeniz ekibinde öncelik, stoper ve sol açık ama N'Doye'nin satılması durumda yeni takviyeler de söz konusu olabilecek. Bu noktada da Bordo-Mavililer'in gündemine sürpriz bir ismin girdiği ortaya çıktı.

Fırtına'nın teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın kadrosunda görmek istediği yıldız, Galatasaray'dan Eren Derdiyok. Eski öğrencisi ile bire bir görüşme yaptığı ortaya çıkan deneyimli çalıştırıcının, "Eğer Galatasaray'dan ayrılmak istersen mutlaka seni takımımızda görmek isterim. Trabzonspor senin kariyerinde çok değerli bir etki yaratacaktır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Eren Derdiyok'tan gelecek yanıtın ardından bizzat başkanlar seviyesinde bir görüşmenin gerçekleşeceği de gelen haberler arasında.

Bu paralelde de Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın yakın dostu olan Galatasaray'ın patronu Dursun Özbek ile yapacağı görüşme kader niteliği taşıyor. Usta'nın hocasından gelecek mesaj doğrultusunda Özbek'e, "Eğer Eren'e bir talip ararsanız biz buradayız. Kiralama opsiyonuyla satın almak isteriz" diyeceği ifade edildi. Hatırlanacağı Eren'i Galatasaray'a transferi öncesinde de Trabzonspor istemişti.



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