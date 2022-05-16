Trabzonspor taraftarından rekor!

Altay maçında yaklaşık 70 bin kişi tribünlerde yer alırken, rekor kırıldı.



12 Aralık 2010'daki Başakşehir maçında 60 bin Trabzonsporlu takımlarına destek vermişti. 12 yıl aradan sonra Olimpiyat'ta yine müthiş bir atmosfer vardı.



61. dakikada meşaleler yandığı sırada coşku tavan yaptı. Şampiyon Trabzonspor , maçın ardından kupasını tıklım tıklım dolu statta tekrar havaya kaldırdı. Gün boyunca tribünlerde 'İşte taraftar, işte şampiyon' tezahüratları yankılandı.





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