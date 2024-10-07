Trabzonspor, ilk 7 haftada 9 puanda kaldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasını 9 puanda geçti.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, ilk 7 haftada 9 puanda kaldı
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07 Ekim 2024 11:08
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan ilk 7 haftada inişli çıkışlı bir performans sergileyerek 9 puan topladı ve sezonun ilk bölümünü beklentilerin altında bir puanla kapattı.

Trabzonspor'un 3 puanlık sistemdeki en kötü sıralaması olan lig 14'üncülüğünün yaşandığı 2001-02 sezonunda bile görülmemişti.

Söz konusu sezonda sezonda bordo mavili ekip ilk 7 maçında 10 puan çıkarmıştı.

Yerel basındaki başlıklarda futbolculara ve yöneticilere tepki vardı.

İşte o tepkiler;

Sonnokta, "Trabzon çile çektiriyor" 

Karadeniz, "Eserinizle gurur duyun"

Taka, "Fırtına beraberliğe abone"

Günebakış, "Ne olacak bu Trabzon'un hali" başlıklarını kullandı.

Öte yandan sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Saatçı'nın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. 
 
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