Trabzonspor, ilk 7 haftada 9 puanda kaldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan ilk 7 haftada inişli çıkışlı bir performans sergileyerek 9 puan topladı ve sezonun ilk bölümünü beklentilerin altında bir puanla kapattı.
Trabzonspor'un 3 puanlık sistemdeki en kötü sıralaması olan lig 14'üncülüğünün yaşandığı 2001-02 sezonunda bile görülmemişti.
Söz konusu sezonda sezonda bordo mavili ekip ilk 7 maçında 10 puan çıkarmıştı.
Yerel basındaki başlıklarda futbolculara ve yöneticilere tepki vardı.
İşte o tepkiler;
Sonnokta, "Trabzon çile çektiriyor"
Karadeniz, "Eserinizle gurur duyun"
Taka, "Fırtına beraberliğe abone"
Günebakış, "Ne olacak bu Trabzon'un hali" başlıklarını kullandı.
Öte yandan sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Saatçı'nın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Trabzonspor'un 3 puanlık sistemdeki en kötü sıralaması olan lig 14'üncülüğünün yaşandığı 2001-02 sezonunda bile görülmemişti.
Söz konusu sezonda sezonda bordo mavili ekip ilk 7 maçında 10 puan çıkarmıştı.
Yerel basındaki başlıklarda futbolculara ve yöneticilere tepki vardı.
İşte o tepkiler;
Sonnokta, "Trabzon çile çektiriyor"
Karadeniz, "Eserinizle gurur duyun"
Taka, "Fırtına beraberliğe abone"
Günebakış, "Ne olacak bu Trabzon'un hali" başlıklarını kullandı.
Öte yandan sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Saatçı'nın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.