Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR
Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.
TAM 289 GÜN HASRET ÇEKİYOR
Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.
Trabzonspor, deplasmanda siftah peşinde!
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında 289 günlük dış saha galibiyeti hasretine son vermek istiyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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