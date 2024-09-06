Trabzonspor'dan Gift Orban sürprizi

Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban için kiralama teklifinde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Gift Orban sürprizi
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06 Eylül 2024 10:20
Son güncelleme 06 Eylül 2024 10:25
Trabzonspor transferde hücum gücünü yükseltecek bir futbolcu için kolları sıvadı. Bordo-Mavililer, hem santrfor hem de kanat forvet olarak oynayabilen Gift Orban'ı kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki futbolcu için kulübü Lyon'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileten Trabzonspor, gelecek cevabı bekliyor.

Bu sezon Lyon'un Strasbourg ile oynadığı maçta 59. dakikada oyuna giren Orban, 2 gol atarak takımına galibiyeti getirmişti. Genç yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında Gent'ten Lyon'a 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

12. TRANSFER SERDAR SAATÇI

Bu arada Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Serdar Saatçı transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer, 21 yaşındaki stoperin kulübü Braga ile 2.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

Ümit Milli Takım'ın kampında yer alan Serdar, dün transfer görüşmesi için izin alarak Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine gitti ve burada da kendisini 4+1 yıllığına Trabzonspor'a bağlayan imzayı attı. Böylece Fırtına, 12. transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş altyapısından yetişen ve iki sezon önce 1.5 milyon Euro karşılığında Braga'ya giden milli futbolcu, Portekiz ekibinde 34 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

 
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