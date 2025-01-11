Trabzonspor'dan geri adım: Tolisso!

Trabzonspor, maliyet nedeniyle Corentin Tolisso için geri adım attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'dan geri adım: Tolisso!
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11 Ocak 2025 12:17
Lyon'un elden çıkarmak istediği Corentin Tolisso için Trabzonspor devreye girerken oyuncunun maaşı fren yapılmasına neden oldu.

30 yaşındaki orta sahanın, yıllık 4 milyon Euro'luk maaş beklentisi bulunuyor.

Trabzonspor, maliyet nedeniyle bu transferde geri adım attı.

Lyon'da bu sezon 22 maçta süre bulan 30 yaşındaki Tolisso, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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