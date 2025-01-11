Trabzonspor'dan geri adım: Tolisso!

Lyon'un elden çıkarmak istediği Corentin Tolisso için Trabzonspor devreye girerken oyuncunun maaşı fren yapılmasına neden oldu.
30 yaşındaki orta sahanın, yıllık 4 milyon Euro'luk maaş beklentisi bulunuyor.
Trabzonspor, maliyet nedeniyle bu transferde geri adım attı.
Lyon'da bu sezon 22 maçta süre bulan 30 yaşındaki Tolisso, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
30 yaşındaki orta sahanın, yıllık 4 milyon Euro'luk maaş beklentisi bulunuyor.
Trabzonspor, maliyet nedeniyle bu transferde geri adım attı.
Lyon'da bu sezon 22 maçta süre bulan 30 yaşındaki Tolisso, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.