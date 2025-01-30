Trabzonspor'da transfer operasyonu!

Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden biri de Dinamo Moskova forması giyen Jorge Carrascal oldu.
Dinamo Moskova'nın yıldız orta saha oyuncusu Bitello'nun geleceği netleşti. Bir süredir Brezilya ekibi Botafogo ile transfer görüşmeleri yapan 25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyordu. Ancak taraflar anlaşmaya varamadı ve Bitello, Dinamo Moskova'nın kampına katıldı. Eğer Bitello transfer olsaydı, Carrascal'ın takımda kalması kesinleşecekti. Ancak bu gelişmeyle birlikte Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı daha olası hale geldi.
MASADA DAHA GÜÇLÜ
Trabzonspor, orta sahaya ofansif katkı sağlayacak bir isim arayışında. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Jorge Carrascal için girişimler sürüyor. Dinamo Moskova, 26 yaşındaki futbolcu için 6.5-7 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, bordo-mavililer son olarak 4 milyon Euro teklif etmişti. Taraflar arasında yeni bir görüşme daha planlanıyor ve bu kez pazarlıklarda olumlu gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.
HEM 8 HEM 10 NUMARA
Trabzonspor Yönetimi, Rus kulübünün bonservis beklentisini makul seviyelere çekebilirse, teknik ekibin çok istediği Carrascal'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen yetenekli futbolcunun, Dinamo Moskova ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kolombiya Milli Takımı formasını 18 kez giyen Carrascal, milli formayla 2 gol kaydetti.
Dinamo Moskova'nın yıldız orta saha oyuncusu Bitello'nun geleceği netleşti. Bir süredir Brezilya ekibi Botafogo ile transfer görüşmeleri yapan 25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyordu. Ancak taraflar anlaşmaya varamadı ve Bitello, Dinamo Moskova'nın kampına katıldı. Eğer Bitello transfer olsaydı, Carrascal'ın takımda kalması kesinleşecekti. Ancak bu gelişmeyle birlikte Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı daha olası hale geldi.
MASADA DAHA GÜÇLÜ
Trabzonspor, orta sahaya ofansif katkı sağlayacak bir isim arayışında. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Jorge Carrascal için girişimler sürüyor. Dinamo Moskova, 26 yaşındaki futbolcu için 6.5-7 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, bordo-mavililer son olarak 4 milyon Euro teklif etmişti. Taraflar arasında yeni bir görüşme daha planlanıyor ve bu kez pazarlıklarda olumlu gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.
HEM 8 HEM 10 NUMARA
Trabzonspor Yönetimi, Rus kulübünün bonservis beklentisini makul seviyelere çekebilirse, teknik ekibin çok istediği Carrascal'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen yetenekli futbolcunun, Dinamo Moskova ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kolombiya Milli Takımı formasını 18 kez giyen Carrascal, milli formayla 2 gol kaydetti.