Trabzonspor'da Savic yerine Dreskovic

Transferin en hareketli takımlarından biri olması beklenen Trabzonspor'da gündem savunmaya yapılacak olan takviye...
DEĞERLENDİRME YAPILIYOR
Özellikle Stefan Savic'in bir türlü beklentileri karşılayamaması ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle önceliği defans hattının ortasına veren Karadeniz ekibi, Macaristan Ligi'nde forma giyen Karadağ Milli Takım oyuncusu Meldin Dreskovic'i gündemine aldı.
Geçen sezon Macar Ligi'nin en iyi stoperi seçildikten sonra adı Fenerbahçe ile de anılan 26 yaşındaki oyuncunun yönetime önerildiği ve detaylı değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Debrecen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.91'lik savunmacıyla ilgili olarak milli takımdan partneri Savic'in de görüşünün alınacağı belirtildi. Yüksek maliyetli isimler yerine doğrudan katkı verecek ve ileriye yönelik satış potansiyeli de olan isimler üzerinde çalışan Bordo-Mavililer'in kontratı sezon sonunda sona erecek olan oyuncuyu devre arasında çok uygun bir maliyetle kadrosuna katma seçeneği söz konusu.
İSPANYA'YA GİTTİ
Karadeniz ekibinin sezon başında Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Karadağlı stoper Stefano Savic, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, uzun süredir sorun yaşadığı sakatlığıyla ilgili tedavi olmak üzere Trabzon'dan bir fizyoterapist ile birlikte Madrid'e gitti. Madrid'de uzun yıllar beraber çalıştığı doktoruna görünecek olan Savic'in geri dönüşünün Galatasaray maçını bulacağı ifade ediliyor. Savic'in moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenildi.
DEĞERLENDİRME YAPILIYOR
Özellikle Stefan Savic'in bir türlü beklentileri karşılayamaması ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle önceliği defans hattının ortasına veren Karadeniz ekibi, Macaristan Ligi'nde forma giyen Karadağ Milli Takım oyuncusu Meldin Dreskovic'i gündemine aldı.
Geçen sezon Macar Ligi'nin en iyi stoperi seçildikten sonra adı Fenerbahçe ile de anılan 26 yaşındaki oyuncunun yönetime önerildiği ve detaylı değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Debrecen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.91'lik savunmacıyla ilgili olarak milli takımdan partneri Savic'in de görüşünün alınacağı belirtildi. Yüksek maliyetli isimler yerine doğrudan katkı verecek ve ileriye yönelik satış potansiyeli de olan isimler üzerinde çalışan Bordo-Mavililer'in kontratı sezon sonunda sona erecek olan oyuncuyu devre arasında çok uygun bir maliyetle kadrosuna katma seçeneği söz konusu.
İSPANYA'YA GİTTİ
Karadeniz ekibinin sezon başında Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Karadağlı stoper Stefano Savic, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, uzun süredir sorun yaşadığı sakatlığıyla ilgili tedavi olmak üzere Trabzon'dan bir fizyoterapist ile birlikte Madrid'e gitti. Madrid'de uzun yıllar beraber çalıştığı doktoruna görünecek olan Savic'in geri dönüşünün Galatasaray maçını bulacağı ifade ediliyor. Savic'in moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenildi.