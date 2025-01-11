Trabzonspor'da kanat transferi için rota Brezilya!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer, kanat transferi için yönünü Brezilya'ya çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da kanat transferi için rota Brezilya!
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11 Ocak 2025 12:19
Teknik direktör Şenol Güneş'in kanat-forvet transferinde onay verdiği isimlerden biri olan Junior Santos konusunda pazarlıklar sürüyor. Fırtına'da transfer çalışmaları devam ederken gelişmelere göz atalım...

Görüşmeler sürüyor

Brezilya ekibi ve Trabzonspor arasında ciddi fiyat farkı var. Trabzonspor, 30 yaşındaki yıldız için Botafogo'ya 2.5 milyon Euro teklif etti. Brezilya ekibi ise 5 milyon Euro'nun altına oyuncusunu göndermek istemiyor. Görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor.

Bir diğer hedef olan Zubkov transferinde de Shakhtar Donetsk'in kapıyı 8 milyon Euro'dan açması, sürecin tıkanmasına neden oldu.

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