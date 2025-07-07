Trabzonspor Basketbol Takımı, Akwasi Yeboah'yı kadrosuna kattı

Trabzonspor Basketbol Takımı, ülkemizde daha önce Darüşşafaka ve Galatasaray'da forma giyen Akwasi Yeboah'ı transfer etti.

calendar 07 Temmuz 2025 21:15
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor Basketbol Takımı, Akwasi Yeboah'yı kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon İtalya'nın Trapani Shark takımında forma giyen Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah'yı transfer etti.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Akwasi Yeboah" paylaşımıyla 28 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.

Yeboah, Türkiye'de daha önce Darüşşafaka ve Galatasaray'da forma giydi.

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