Trabzon'da dikkat çeken rakam!

Trabzonspor, bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (47) ve en fazla orta yaptığı (38) Süper Lig maçını Hatayspor'a karşı oynadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da dikkat çeken rakam!
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08 Mart 2025 23:55
Trabzonspor, sahasında ağırladığı Hatayspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Bordo-mavililerde bu maçın ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Trabzonspor, bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (47) ve en fazla orta yaptığı (38) Süper Lig maçını Hatayspor'a karşı oynadı. Trabzonspor, buna rağmen Hatayspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılmaktan kurtarılamadı.


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