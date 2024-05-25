THY EuroLeague'de sürpriz yok: Real Madrid finalde

THY EuroLeague Final Four'da Real Madrid, Olympiakos'u 87-76 mağlup ederek finalde Panathinaikos'un rakibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
THY EuroLeague'de sürpriz yok: Real Madrid finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2024 00:16
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 01:03
THY EuroLeague Final Four'da Real Madrid, Olympiakos'u 87-76 mağlup ederek finalde Panathinaikos'un rakibi oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadele karşılıklı basketlerle başladı.

İlk 2 dakikalık bölüm Yunanistan ekibinin 6-5'lik üstünlüğüyle geçilirken, Real Madrid üst üste 3 kez üç sayılık atışta isabet bularak skoru 14-6'ya getirdi.

Son 4 dakikaya 19-10'luk Real Madrid üstünlüğüyle girilirken, İspanyol ekibi ilk çeyreğin kalan bölümünde potasında sayı görmeyerek bu periyodu 28-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından sayılarla farkı daha da açan Real Madrid, son 4 dakikaya 23 sayılık farkla girdi: 47-24.

Son bölümde Yunanistan ekibi farkı az da olsa eritirken, ilk yarı İspanyol ekibinin 56-37'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü çeyrekte Olympiakos daha etkili olan taraftı. Kırmızı-beyazlı ekip savunmada rakibine ilk 4 dakika sayı şansı vermezken farkı da 13 sayıya indirdi: 56-43.

Kalan süre iki ekibin karşılıklı basketleriyle geçerken, taraflar son çeyreğe 71-58'lik skorla girdi.

Yunanistan ekibi son periyoda da baskılı başladı. Kırmızı-beyazlılar dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı 9'a indirdi: 76-67.

Son 1 dakikaya girilirken Olympiakos'un üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren Real Madrid, farkı yeniden yükseltti: 87-73.

İspanyol temsilcisi Real Madrid müsabakadan 87-76 galip ayrılarak finale yükseldi. Panathinaikos-Real Madrid karşılaşması, 26 Mayıs Pazar TSİ 21.00'de oynanacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery