Thomas Reis: 'Eleştirilere çok güzel cevap verdik'

Samsunspor'un çalıştırıcısı Thomas Reis, evlerinde Trabzonspor'u 2-1 yendikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Reis, "Takımımla gurur duyuyorum. Maç öncesi problemlerimizden bahsetmiştiniz, bugün takımım çok güzel bir cevap verdi. Kalplerini koyarak oynadılar. İnanılmaz performans sergilediler. Zor bir maç, zor bir derbi oldu ama galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz." dedi.



"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"



Alman teknik adam, "Rakibimiz çok iyi baskı kurdu. Arkada boşluklar vereceklerini biliyorduk. Bunları değerlendirirsek istediğimizi alabileceğimizi düşünüyorduk. İkinci yarıda biraz pasif başladık. Rakibimiz daha fazla topla oynamış olabilir ama 90 dakikanın geneline bakınca, kesinlikle çok güzel, önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.



4 OYUNCUNUN KADRODA OLMAMASI



Thomas Reis, dört futbolcunun kadroda olmamasıyla ilgili, "Hoca olarak konuşuluyor olmanız çok normal. Bazı kararlar vermek zorundaydım. Bazen kararlar pozitif, bazen negatif olabiliyor ama belirli kurallarımız var. Önemli olan takım olmamızdı. Takımın bugünkü performansını da gördünüz. Başkanımızın bir vizyonu var. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne ben ne de bir oyuncu Samsunspor armasından büyük değildir. Benim kararım. Bugün puan kaybetsek benim sorumluluğumdu ama yine aynı kararı alırdım. Çok güzel bir performans gösterdik ve mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



BASIN TOPLANTISI



Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir derbi galibiyeti elde ettiklerini söyledi.



Takımındaki herkesle gurur duyduğunu vurgulayan Reis, "Tüm oyuncularım hep birlikte savaştı, her şeylerini ortaya koydu ve iyi bir galibiyet aldılar. Trabzonspor'dan ilk yarıda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarı biraz pasiftik. Sonuçta 90 dakika sonunda hanemize 3 puan yazdırdık. Önemli bir derbi galibiyeti aldık. Bundan dolayı oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Reis, noel tatilinden geç döndükleri gerekçesiyle maç kadrosuna alınmayan Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait hakkında bazı kararlar almak zorunda kaldıklarını aktardı.



Alınan kararların bazen pozitif bazen negatif olabildiğini anlatan Reis, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Neden bir oyuncu zamanında gelmez. Hiç kimse armadan büyük değil. Bir vizyonumuz var. Onu da hep birlikte olursak başarabiliriz. Önemli olan takımın ve kulübün menfaatleridir. Bu birlik ve beraberliği korumamız gerekiyor. Sonuçta bir transfer yasağımız var. Bu kadroyu korumamız gerekiyor. Benim verdiğim kararların hepsi de mükemmel değil. Bu maç önemli olabilir ama benim almış olduğum karar kulübün birliğini ve beraberliğini korumak içindi. Mümkünse her oyuncuyu bağışlayalım. Yarından itibaren o arkadaşlarımız bizimle birlikte antrenmanlara başlayacak. Ben ilk 11'i oluşturduğumda o oyuncular mutlu olacaktır ama ilk 11'de olmayan oyuncular mutsuz olacaktır. Bunlar normal. Hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Hedefimize ulaşmamız için daha çok puana ihtiyacımız var."



