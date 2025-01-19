Talisca'ya Fenerbahçe'den rest

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile ilgilendiği biliniyordu. Suudi Arabistan basını, transferle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.
Al-Awsat'ın haberine göre; Anderson Talisca ve menajeri sözleşmenin feshi konusunda Al Nassr ile anlaşamadı. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken Al-Nassr yönetiminin de çözüm aradığı belirtildi.
4 MAÇTIR KADRODA YOK
Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, transfer görüşmeleri sebebiyle Anderson Talisca'yı 4 maçtır kadroya almıyor.
İŞTE TRANSFERİN NETLİK KAZANAMAMA NEDENİ
Talisca'nın, Al Nassr ile bağlarını koparması bekleniyor. Buradaki en büyük sorun, Brezilyalı yıldızın devam eden sözleşmesindeki alacaklarını kulübünden temin etmek istemesi.
FENERBAHÇE'DEN REST
Tarafların bu konuda zor da olsa, ortak noktada buluşmak üzere olduğu konuşuluyor.
Menajerinin yaklaşık 2 haftadır pazarlık görüşmeleri yönettiği Talisca'ya ise Fenerbahçe'nin, bir an önce bu sorununu çözmesi ve sürecin uzamaması için baskı yaptığı bildirildi.
Suudi Arabistan basını, Brezilyalı futbolcuyu Körfez ekipleri Al Ain ve Al Ittifaq'ın da kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Aktarılan haberde, 30 yaşındaki yıldız için girişimlerde bulunacağı öne sürülüyor.
Bu iddialara rağmen Sarı-Lacivertliler'in Talisca'yı zorunlu satın alma opsiyonlu kadrosuna katacağı konuşuluyor.
12'NİN YARISI F.BAHÇE'DEN
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki 10 numaranın yıllık 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödeyeceği gelen bilgiler arasında.
Al-Nassr ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol ayak, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imza atmıştı.
Bahia altyapısında yetişen Sambacı futbolcu Anderson Talisca daha sonra Benfica; Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da oynadı.
Al-Awsat'ın haberine göre; Anderson Talisca ve menajeri sözleşmenin feshi konusunda Al Nassr ile anlaşamadı. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken Al-Nassr yönetiminin de çözüm aradığı belirtildi.
4 MAÇTIR KADRODA YOK
Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, transfer görüşmeleri sebebiyle Anderson Talisca'yı 4 maçtır kadroya almıyor.
İŞTE TRANSFERİN NETLİK KAZANAMAMA NEDENİ
Talisca'nın, Al Nassr ile bağlarını koparması bekleniyor. Buradaki en büyük sorun, Brezilyalı yıldızın devam eden sözleşmesindeki alacaklarını kulübünden temin etmek istemesi.
FENERBAHÇE'DEN REST
Tarafların bu konuda zor da olsa, ortak noktada buluşmak üzere olduğu konuşuluyor.
Menajerinin yaklaşık 2 haftadır pazarlık görüşmeleri yönettiği Talisca'ya ise Fenerbahçe'nin, bir an önce bu sorununu çözmesi ve sürecin uzamaması için baskı yaptığı bildirildi.
Suudi Arabistan basını, Brezilyalı futbolcuyu Körfez ekipleri Al Ain ve Al Ittifaq'ın da kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Aktarılan haberde, 30 yaşındaki yıldız için girişimlerde bulunacağı öne sürülüyor.
Bu iddialara rağmen Sarı-Lacivertliler'in Talisca'yı zorunlu satın alma opsiyonlu kadrosuna katacağı konuşuluyor.
12'NİN YARISI F.BAHÇE'DEN
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki 10 numaranın yıllık 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödeyeceği gelen bilgiler arasında.
Al-Nassr ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol ayak, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imza atmıştı.
Bahia altyapısında yetişen Sambacı futbolcu Anderson Talisca daha sonra Benfica; Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da oynadı.