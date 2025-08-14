Phoenix Suns, yeni başantrenör Jordan Ott'un ekibinde görev alacak yardımcı antrenörleri duyurdu. Michael Scotto'nun (HoopsHype) haberine göre, açıklamada yer almayan önemli bir ekleme de gündemde: eski başantrenör Steve Clifford, danışman olarak kadroya katılıyor.Önümüzdeki ay 64 yaşına girecek olan Clifford, NBA'de Charlotte Hornets (2013-2018, 2022-2024) ve Orlando Magic'te (2018-2021) başantrenörlük yaptı. Toplamda 340 galibiyet – 461 mağlubiyet (.424) derecesiyle 10 sezonda dört playoff başarısı elde etti.Clifford, 2001-2013 yılları arasında Knicks, Rockets, Magic ve Lakers'ta yardımcı antrenörlük görevleri üstlendi. NBA öncesinde ise yaklaşık 15 yıl üniversite basketbolunda çalıştı.Suns, Ott'un ekibini oluştururken başantrenörlük deneyimi olan bir "baş yardımcı" aramış ancak bu profile uygun isim bulunamamıştı. Clifford'un danışman olarak ekibe katılması, Ott'a ilk sezonunda deneyimli bir rehber ve fikir ortağı sağlayacak.