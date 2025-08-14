14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-154'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Suns, Steve Clifford'ı danışman olarak ekibe katıyor

Phoenix Suns, yeni başantrenör Jordan Ott'un ekibinde görev alacak yardımcı antrenörleri duyurdu. Michael Scotto'nun (HoopsHype) haberine göre, açıklamada yer almayan önemli bir ekleme de gündemde: eski başantrenör Steve Clifford, danışman olarak kadroya katılıyor.

calendar 14 Ağustos 2025 12:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Suns, Steve Clifford'ı danışman olarak ekibe katıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Önümüzdeki ay 64 yaşına girecek olan Clifford, NBA'de Charlotte Hornets (2013-2018, 2022-2024) ve Orlando Magic'te (2018-2021) başantrenörlük yaptı. Toplamda 340 galibiyet – 461 mağlubiyet (.424) derecesiyle 10 sezonda dört playoff başarısı elde etti.

Clifford, 2001-2013 yılları arasında Knicks, Rockets, Magic ve Lakers'ta yardımcı antrenörlük görevleri üstlendi. NBA öncesinde ise yaklaşık 15 yıl üniversite basketbolunda çalıştı.


Suns, Ott'un ekibini oluştururken başantrenörlük deneyimi olan bir "baş yardımcı" aramış ancak bu profile uygun isim bulunamamıştı. Clifford'un danışman olarak ekibe katılması, Ott'a ilk sezonunda deneyimli bir rehber ve fikir ortağı sağlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
