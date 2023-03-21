Phoenix Suns ekibinin, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in Mart ayı sonuna kadar iyileşerek kadroya dönmesi konusunda iyimser olduğu bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Durant'in takıma dönüşüne hazırlık sürecinde sahada biraz daha hareket etmeye başladığını kaydetti.



Durant, 8 Mart'ta Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan maç öncesi kazara ayak bileğini burktuktan sonra takımın son altı maçını kaçırmıştı.



KD, o süreçten beri 2-4'lük bir seride kalan Suns için halihazırda üç maç oynamış ve alınan üç galibiyette %80.8 gerçek şut yüzdesiyle 29.5 sayı ortalama yakalamıştı.



Suns, 38-33'lük derecesiyle Batı'da dördüncü sırada yer alıyor.





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