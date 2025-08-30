Stoilov transferi açıkladı: Emersonn

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından açıklamalar yaptı.
Stoilov, 21 yaşındaki santrfor Emersonn'un Toulouse'a transfer olduğunu duyurdu.
"FRANSA'YA TRANSFER OLDU"
Stoilov, yaptığı açıklamada, "İki genç santraforumuzun transferleri gerçekleşti. Bu tabii ki kulübümüze finansal anlamda iyi bir şey Emersonn ve Romulo'nun transferleri gerçekleşti. Emersonn'un kısa sürede imzalayacağını düşünüyorum. Bu gizli bir şey değil. Toulouse'ye gidiyor ama şimdi benim için önemli olan biz bu bölgeye kimi transfer edeceğiz? Gerçekten takımın oyununu ve yüksek potansiyeline uyum sağlayacak ve bunu daha da yüksek seviyeye çekecek oyunculara ihtiyacımız var. Bu transferlerden finansal anlamda kulüp kar sağlıyor. Bu güzel bir şey ama bizim de bu noktaya kesinlikle takıma katkı sağlayacak doğru santrforu bulmamız ve getirmemiz gerekiyor. Bu bizim için gerçekten şu anda çok önemli. Transfer döneminin sonuna kadar kesin bir santrfor alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Göztepe'de Brezilyalı oyuncu Emersonn, transfer görüşmeleri nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Fransa Lig 1 ekibi Toulouse ile görüşen Emersonn ve Göztepe transfer konusunda anlaşma sağladı.
3 MİLYON 200 BİN EURO
Geçen sezonun yıldız ismi Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 + 5 milyon Euro'ya satan Göztepe yönetiminin, Emersonn transferinde de 3 milyon 200 bin Euro gelir elde edeceği bildirildi. Emersonn'un ayrılığı sonrası Göztepe kadrosuna 1 ya da 2 santrfor takviyesi gerçekleştirecek.
