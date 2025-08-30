Stoilov transferi açıkladı: Emersonn

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından açıklamalar yaptı.Stoilov, 21 yaşındaki santrfor Emersonn'un Toulouse'a transfer olduğunu duyurdu.Stoilov, yaptığı açıklamada,adelerini kullandı.Göztepe'de Brezilyalı oyuncu Emersonn, transfer görüşmeleri nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Fransa Lig 1 ekibi Toulouse ile görüşen Emersonn ve Göztepe transfer konusunda anlaşma sağladı.Geçen sezonun yıldız ismi Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 + 5 milyon Euro'ya satan Göztepe yönetiminin, Emersonn transferinde de 3 milyon 200 bin Euro gelir elde edeceği bildirildi. Emersonn'un ayrılığı sonrası Göztepe kadrosuna 1 ya da 2 santrfor takviyesi gerçekleştirecek.