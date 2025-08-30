30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-064'
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Stoilov transferi açıkladı: Emersonn

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 21 yaşındaki santrfor Emersonn'un Toulouse'a transfer olduğunu açıkladı.

Stoilov transferi açıkladı: Emersonn
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Stoilov, 21 yaşındaki santrfor Emersonn'un Toulouse'a transfer olduğunu duyurdu.

"FRANSA'YA TRANSFER OLDU"


Stoilov, yaptığı açıklamada, "İki genç santraforumuzun transferleri gerçekleşti. Bu tabii ki kulübümüze finansal anlamda iyi bir şey Emersonn ve Romulo'nun transferleri gerçekleşti. Emersonn'un kısa sürede imzalayacağını düşünüyorum. Bu gizli bir şey değil. Toulouse'ye gidiyor ama şimdi benim için önemli olan biz bu bölgeye kimi transfer edeceğiz? Gerçekten takımın oyununu ve yüksek potansiyeline uyum sağlayacak ve bunu daha da yüksek seviyeye çekecek oyunculara ihtiyacımız var. Bu transferlerden finansal anlamda kulüp kar sağlıyor. Bu güzel bir şey ama bizim de bu noktaya kesinlikle takıma katkı sağlayacak doğru santrforu bulmamız ve getirmemiz gerekiyor. Bu bizim için gerçekten şu anda çok önemli. Transfer döneminin sonuna kadar kesin bir santrfor alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Göztepe'de Brezilyalı oyuncu Emersonn, transfer görüşmeleri nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Fransa Lig 1 ekibi Toulouse ile görüşen Emersonn ve Göztepe transfer konusunda anlaşma sağladı.

3 MİLYON 200 BİN EURO

Geçen sezonun yıldız ismi Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 + 5 milyon Euro'ya satan Göztepe yönetiminin, Emersonn transferinde de 3 milyon 200 bin Euro gelir elde edeceği bildirildi. Emersonn'un ayrılığı sonrası Göztepe kadrosuna 1 ya da 2 santrfor takviyesi gerçekleştirecek.

