Stoichkov: "Griezmann'ın Barcelona'da ne işi var?"

Barcelona ve Bulgaristan'ın efsane hücumcularından Hristo Stoichkov, Antonio Griezmann ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Stoichkov: 'Griezmann'ın Barcelona'da ne işi var?'
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13 Mart 2021 17:08
Antoine Griezmann
Antoine Griezmann
Barcelona
Barcelona'ya geldiği günden bu yana istikrarlı olarak kendini göstermeyi başaramayan Antoine Griezmann'a yöneltilen eleştirilerin dozu artıyor.

Barcelona ve Bulgaristan'ın efsane hücumcularından Hristo Stoichkov, Katalan ekibinin Fransız oyuncuyu bir an önce satması gerektiğini söyledi.

Griezmann'ın Barcelona'yı eksik oynattığını söyleyen eski futbolcu, "Griezmann sahada olduğunda Barcelona 10 kişi oynuyor. Eğer uzun vadede bir şeyler başarmak istiyorlarsa, onu satmaları lazım. Trincao ve Braithwaite gibi oyuncular oynamalı, Griezmann'ın bu takımda ne işi var?" dedi.

2019 yazında 120 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, Katalan ekibinde 86 maçta 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.



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