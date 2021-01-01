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Staples Center'ın adı, 'Crypto.com Arena' olarak değişiyor!

Los Angeles Lakers ve LA Clippers ekiplerine uzun zamandır ev sahipliği yapan Staples Center'ın isminin, "Crypto.com Arena" olarak değişeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers ve LA Clippers ekiplerine uzun zamandır ev sahipliği yapan Staples Center'ın isminin, "Crypto.com Arena" olarak değişeceği bildirildi.

Efsanevi arenanın adının, Noel Günü'nden (25 Aralık) başlayarak, kripto para birimi web sitesiyle yapılan yeni isimlendirme hakları anlaşmasının bir parçası olarak 'Crypto.com Arena' olarak değişeceği açıklandı.

The Athletic'ten Shams Charania haberi şu şekilde aktardı:

"Los Angeles Lakers ve Clippers'ın 1999'dan beri evi olan ikonik Staples Center, 25 Aralık'tan itibaren yeni bir isme sahip olacak: Crypto.com Arena. Bu anlaşmanın ABD'de bugüne kadarki en büyük mekan isim hakları anlaşması olduğuna inanılıyor."

1999'dan beri Lakers ve Clippers ekiplerinin iç saha maçlarının düzenlenmiş olduğu arena, diğer birçok büyük etkinliğe de ev sahipliği yaparak, Los Angeles'ın şehir merkezindeki uğrak noktalardan biri haline gelmişti.

Lakers ekibi, Noel Günü'nde Brooklyn Nets ile karşılaşacak.


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