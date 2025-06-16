San Antonio Spurs, 2025 NBA Draftı'nda sahip olduğu 2. sıra seçim hakkını tutmayı planlıyor.The Athletic'ten Sam Amick, Jon Krawczynski ve Kelly Iko'nun haberine göre Spurs, bu hakkı herhangi bir takas görüşmesinde kullanmayı düşünmüyor.Haberde, Philadelphia 76ers'ın bu hafta içinde Spurs ile iletişime geçerek 3. sıradan 2. sıraya çıkmak için nabız yokladığı belirtildi.San Antonio, aynı zamanda Phoenix Suns'ın tecrübeli yıldızı Kevin Durant ile de güçlü şekilde ilişkilendiriliyor. Durant'in takas edilmesi durumunda Spurs, gitmek istediği takımlar arasında yer alıyor. Buna rağmen, Spurs'ün yalnızca 14. sıradaki seçim hakkını takasta kullanmaya sıcak baktığı ifade edildi.Spurs'ün 2. sıradan Rutgers Üniversitesi'nin yıldızı Dylan Harper'ı seçmesi bekleniyor. Harper geçtiğimiz sezonu 19.4 sayı, 4.6 ribaund ve 4.0 asist ortalamalarıyla tamamlarken All-Big Ten üçüncü takımına seçilmişti.Harper, halihazırda Stephon Castle, De'Aaron Fox ve Devin Vassell gibi guardlara sahip olan Spurs kadrosuna katılacak.San Antonio, geçtiğimiz sezonu 34 galibiyet – 48 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 13. sırada tamamlayarak playoff dışında kalmıştı.