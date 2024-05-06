Portekiz Ligi'nde Sporting bitime iki hafta kala şampiyonluğa ulaştı.



56 GOLE KATKI SAĞLADI



Ruben Amorim'in ekibinde şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri İsveçli golcü Viktor Gyökeres oldu. Sporting'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, 47 maçta 41 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.



Gyökeres'in adı transferde Chelsea ve Arsenal gibi İngiliz ekipleriyle anılıyor.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Sporting, geçtiğimiz yaz Gyökeres için Coventry City'ye 21 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Golcü futbolcunun kulübü Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.





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