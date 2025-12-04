Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, sağ kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir hafta içinde yeniden değerlendirilecek.Kulüp, sakatlığın Pazartesi günü Los Angeles Lakers karşısında alınan 125-108'lik galibiyetin ilk çeyreğinde meydana geldiğini açıkladı.29 yaşındaki dört kez All-Star seçilen Booker, bu sezon Suns'ı 25 sayı, 6.7 asist ve 4.3 ribaunt ortalamalarıyla taşıyor. Phoenix, offseason döneminde Kevin Durant'i Houston Rockets'a göndermiş, takımın başına da ilk kez başantrenörlük görevi alan Jordan Ott'u getirmişti.Booker oyunu iki dakika geçmeden terk etmesine rağmen, Suns Lakers karşısında farkı üç maça indirerek Batı Konferansı'nda üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı. Dillon Brooks'un 33 sayılık, Collin Gillespie'nin ise 28 sayılık performansı galibiyetin temelini oluşturdu.Phoenix savunması, Lakers'ın büyük bölümünü skor üretiminde sınırlarken LeBron James'i 10 sayıda ve 3/10 isabetle tuttu. JJ Redick'in takımında Luka Dončić 38 sayı ile ayakta kalan tek isim oldu.Suns, 13 galibiyet – 9 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alan Minnesota Timberwolves'un sadece yarım maç gerisinde bulunuyor.