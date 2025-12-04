04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-1DA
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
2-132'
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
0-031'
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Booker, kasık sakatlığı ile en az 1 hafta parkelerden uzak

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, sağ kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir hafta içinde yeniden değerlendirilecek.

04 Aralık 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Booker, kasık sakatlığı ile en az 1 hafta parkelerden uzak
Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, sağ kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir hafta içinde yeniden değerlendirilecek.

Kulüp, sakatlığın Pazartesi günü Los Angeles Lakers karşısında alınan 125-108'lik galibiyetin ilk çeyreğinde meydana geldiğini açıkladı.

29 yaşındaki dört kez All-Star seçilen Booker, bu sezon Suns'ı 25 sayı, 6.7 asist ve 4.3 ribaunt ortalamalarıyla taşıyor. Phoenix, offseason döneminde Kevin Durant'i Houston Rockets'a göndermiş, takımın başına da ilk kez başantrenörlük görevi alan Jordan Ott'u getirmişti.


Booker oyunu iki dakika geçmeden terk etmesine rağmen, Suns Lakers karşısında farkı üç maça indirerek Batı Konferansı'nda üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı. Dillon Brooks'un 33 sayılık, Collin Gillespie'nin ise 28 sayılık performansı galibiyetin temelini oluşturdu.

Phoenix savunması, Lakers'ın büyük bölümünü skor üretiminde sınırlarken LeBron James'i 10 sayıda ve 3/10 isabetle tuttu. JJ Redick'in takımında Luka Dončić 38 sayı ile ayakta kalan tek isim oldu.

Suns, 13 galibiyet – 9 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alan Minnesota Timberwolves'un sadece yarım maç gerisinde bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
