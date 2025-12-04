04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-1DA
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
2-134'
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
0-033'
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Giannis, Milwaukee Bucks ile geleceğini görüşmeye başladı

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ve menajeri Alex Saratsis, süper yıldızın Bucks'taki geleceğini değerlendirmek amacıyla kulüp yönetimiyle görüşmelere başladı.

calendar 04 Aralık 2025 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Giannis, Milwaukee Bucks ile geleceğini görüşmeye başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ve menajeri Alex Saratsis, süper yıldızın Bucks'taki geleceğini değerlendirmek amacıyla kulüp yönetimiyle görüşmelere başladı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre taraflar, iki kez MVP seçilen oyuncunun kariyerini Bucks'ta mı yoksa başka bir takımda mı sürdürmesinin daha doğru olacağını tartışıyor.

Önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili net bir kararın çıkması ve bu kararın 5 Şubat takas son tarihine yaklaşılırken Antetokounmpo'nun takas piyasasına girip girmeyeceğini belirlemesi bekleniyor.


Antetokounmpo, 2025-26 sezonu öncesinde Bucks'ın kadroda yaptığı yenilikleri desteklemişti. Ancak yıldız oyuncu, sezonun ilk 25 maçındaki sonuçlara göre geleceğini değerlendireceğini daha önce belirtmişti.

Bucks, 9 galibiyet – 13 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor. Son dokuz maçın sekizini kaybeden takımda hem Antetokounmpo hem yönetim hem de teknik ekipte ciddi bir memnuniyetsizlik olduğu bildirildi.

Charania'nın haberine göre Antetokounmpo yaz döneminde dış seçenekleri araştırmış ve hatta New York Knicks'e olası bir takasa sıcak bakmıştı. Yıldız oyuncu takas piyasasına düşerse birçok takımın devreye girmesi bekleniyor.

Giannis, 1 Ekim 2026 itibarıyla Bucks ile dört yıllık, 275 milyon dolarlık maksimum kontrat imzalama hakkına sahip olacak. Başka bir takıma takas olması halinde aynı kontratı altı ay sonra yeni takımıyla da imzalayabiliyor.

Antetokounmpo bu sezon çıktığı 16 maçta 30.6 sayı, 10.7 ribaunt ve 6.4 asist ortalamalarıyla oynuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.