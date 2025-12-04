03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Rafa Silva'da mutlu son!

Herhangi bir sakatlık problemi kalmayan 32 yaşındaki oyuncu Rafa Silva, çarşamba günü düz koşu yaptı. Deneyimli yıldızın bugün takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

calendar 04 Aralık 2025 08:25 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 08:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Rafa Silva'da mutlu son!
Beşiktaş'ta uzun süredir tüm gözler Rafa Silva'nın üzerinde...

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç, kısa bir süre önce "Rafa'yı geri kazanacağız, şu anda biraz antrenman eksiği var, çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ağrıları olduğunu belirterek takımla çalışmayan ve maçlara da çıkmayan Portekizli yıldızın MR'ında herhangi bir bulguya rastlanmadı. Buna rağmen Rafa, bireysel idman yapıyordu.


Çarşamba günü takım antrenmanına katılması beklenen 32 yaşındaki oyuncu, sahalara dönüş antrenörüyle çalıştı ve düz koşu yaptı. Ancak Beşiktaş yönetimi tarafından, Rafa Silva'nın bugün takımla idman gerçekleştireceği bildirildi.

Oyuncunun, fiziksel açığını kapatması kapatması durumunda pazartesi günü Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK mücadelesinin kadrosuna da dahil edilebileceği öğrenildi.

Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon 16 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.

DERBİ SONRASI YOK

Son maçını 2 Kasım'da Fenerbahçe'ye karşı oynayan Rafa Silva, o tarihten sonraki 3 karşılaşmada da kadroda yer almadı. Önce alt baldır, sonrasında da bel ağrısı şikâyetleri olan Portekizli oyuncunun MR'ında, sakatlığa dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
